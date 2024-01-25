晶圓代工廠客戶擴產挹注 帆宣今年營收可望續創高
2024/1/25 10:48
（中央社記者張建中新竹25日電）艾司摩爾（ASML）預估2024年營收將與2023年相當，帆宣今年ASML業務可能持穩表現，不過在晶圓代工廠客戶持續積極擴產挹注，帆宣整體營收可望維持成長趨勢，續創新高。
ASML接單暢旺，積壓訂單達390億歐元，只是ASML對於2024年展望保守，預期營收將與2023年相當，2025年可望大幅成長。
法人認為，2024年半導體設備短期拉貨力道有不確定性，不過，台積電不斷擴產，全球晶圓廠數量也持續增加，預期對ASML設備需求僅是短期放緩，並不是長期衰退。
帆宣為ASML次系統供應商，在ASML對2024年展望保守情況下，帆宣來自ASML業務可能持穩，不過晶圓代工廠客戶持續積極擴產，可望帶動整體營收較2023年再增加，續創新高。
帆宣自結2023年12月營收新台幣56.31億元，創新高；第4季營收152.22億元，全年營收562.8億元，同創新高。（編輯：楊蘭軒）1130125
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