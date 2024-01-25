更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電2/300
首頁 / 證券

晶圓代工廠客戶擴產挹注 帆宣今年營收可望續創高

2024/1/25 10:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹25日電）艾司摩爾（ASML）預估2024年營收將與2023年相當，帆宣今年ASML業務可能持穩表現，不過在晶圓代工廠客戶持續積極擴產挹注，帆宣整體營收可望維持成長趨勢，續創新高。

ASML接單暢旺，積壓訂單達390億歐元，只是ASML對於2024年展望保守，預期營收將與2023年相當，2025年可望大幅成長。

法人認為，2024年半導體設備短期拉貨力道有不確定性，不過，台積電不斷擴產，全球晶圓廠數量也持續增加，預期對ASML設備需求僅是短期放緩，並不是長期衰退。

帆宣為ASML次系統供應商，在ASML對2024年展望保守情況下，帆宣來自ASML業務可能持穩，不過晶圓代工廠客戶持續積極擴產，可望帶動整體營收較2023年再增加，續創新高。

帆宣自結2023年12月營收新台幣56.31億元，創新高；第4季營收152.22億元，全年營收562.8億元，同創新高。（編輯：楊蘭軒）1130125

#ASML
#帆宣
#台積電
台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
費城半導體指數勁揚 台積電衝上635元續創波段新高
172.30.142.17