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2月電子期金融期齊漲

2024/1/25 13:54
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（中央社台北25日電）台北股市今天上漲126.79點，收18002.62點。2月電子期收919.65點，上漲9.15點，正價差0.36點；2月金融期收1675.8點，上漲0.4點，逆價差0.14點。

2月電子期以919.65點作收，上漲9.15點，成交1067口。3月電子期以918.5點作收，上漲9.4點，成交7口。

電子現貨以919.29點作收，上漲10.22點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.36點。

2月金融期以1675.8點作收，上漲0.4點，成交516口。3月金融期以1677點作收，上漲4.4點，成交1口。

金融現貨以1675.94點作收，上漲2.75點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差0.14點。實際收盤價以期交所公告為準。1130125

#2月金融期
#2月電子期
#期貨
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