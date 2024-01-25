逾8成企業預期加薪 科技業轉職潛在加薪幅度上看2成

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（中央社記者羅元駿台北25日電）歐洲商會與諮詢公司華德士今天發布2024數位薪資調查報告，根據報告指出，今年有81%企業預期加薪，科技業平均調幅為3%至5%，由於AI、綠色能源與智慧網路應用需求大，科技業有66%人才尋求轉職機會，潛在加薪幅度上看2成。

歐洲商會今天和諮詢公司華德士共同發布2024數位薪資調查報告。華德士指出，台灣就業市場預期迎來緩步復甦，整體產業平均加薪幅度約2%至5%，其中科技業加薪3%至5%。

華德士台灣總經理文岳翰（John Winter）表示，2024主調性是緩慢復甦的一年，各家公司持續數位轉型，未來AI技能在各個產業日益重要，相關人才將更被重視。

華德士報告內容指出，今年隨著庫存調整結束，人工智慧、綠色能源和智慧網路等新興應用發展，台灣科技業的復甦可期，科技業部分，預估有66%的人才尋求轉職機會，潛在加薪幅度約為10%至20%。

華德士指出，有52%企業正探索人工智慧模型的應用，未來可預見AI應用會加速組織變化，接連帶動就業市場上數位應用工具、數據分析和數位轉型人才的需求攀升。

此外，半導體產業受到地緣政治影響，人才競爭加劇，華德士表示，2024年企業會加大對晶圓廠的投資，其中高效能運算、記憶體、電動車更加推升人才需求，以類比設計、數位設計尤為熱門；電動車領域則是電源技術相關人才愈有價值，平均轉職薪資漲幅為12%至18%。

華德士指出，台灣人才求職關注3大選項，包括優渥的薪資和福利、具啟發性的企業文化和同事、彈性的工作模式。

華德士認為，軟體類型企業若無法提供彈性工作模式，較難吸引頂尖人才加入。

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至於在雇主重視條件，華德士舉例，近年來藥廠透過合併收購因應市場變化，希望人才有注重流程最佳化的思考模式，以及對政府政策了解和市場導入，因此醫療產業雇主注重人才的創新能力、跨部門整合與靈活彈性。

商管類財務會計則專注訂價策略與績效管理，人才是否掌握應用數位工具，在商業分析、經營管理上有很大加分；行銷人才則注重產品行銷、消費者洞察與客戶關係管理；銷售業務則分成策略與執行，注重人才的業務策略、收益管理、多通路整合和外語能力。（編輯：潘羿菁）1130125