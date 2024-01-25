央行5政策迎戰氣候變遷 研議金融業風險壓力測試

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）氣候變遷不只衝擊經濟部門，也可能影響金融穩定。中央銀行總裁楊金龍今天表示，央行將推動5大類政策措施，除了關注氣候變遷對貨幣政策的影響，也將進行金融業氣候變遷風險總體壓力測試研究。

楊金龍今天出席台灣企業永續研訓中心第35次理事會議暨CEO講堂，並以「全球化與永續發展－中央銀行的觀點」為題，進行專題演講。

楊金龍指出，央行雖然不是氣候政策的主要推動者，但面對氣候變遷對經濟金融帶來的嚴峻挑戰責無旁貸，將透過貨幣政策、貨幣政策操作工具、總體審慎、外匯存底管理、國際交流等5大類政策，積極參與氣候行動方案。

楊金龍說明，短期會將氣候因素納入央行總體模型，研議運用貨幣政策操作工具協助促進永續金融發展，並研究氣候風險評估方法及總體審慎規範，同時持續投資綠色債券，並就氣候議題積極進行國際交流。

中期來說，則會發展產業別氣候相關總體模型，研議進行氣候風險總體壓力測試，如委託專家學者進行金融業氣候變遷風險總體壓力測試的研究，以及研議進行氣候變遷風險總體壓力測試、評估可採行的總體審慎工具選項。

楊金龍指出，央行將逐步運用貨幣政策操作工具，如以銀行永續金融績效，做為銀行購買央行可轉讓定期存單（NCD）金額的參考指標，並在符合外匯存底管理原則下，增加綠色債券投資，以協助促進永續金融發展。

此外，楊金龍透露，央行會加強與金管會在氣候變遷議題的監理合作，以強化金融體系因應氣候風險的能力。（編輯：林淑媛）1130125