股匯雙漲 新台幣小升3分收31.315元

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（中央社記者蘇思云台北25日電）台積電領漲下，台股今天成功站上萬八關卡，外資早盤匯入下，新台幣今天同步走揚，新台幣兌美元今天收31.315元，小升3分，創下逾1週新高，台北及元太外匯市場總成交金額16億美元。

美國科技股強勢，帶動台積電上漲2.39%、收642元創波段高點，台股今天終場上漲126.79點，收在18002.62點，站上萬八關卡。三大法人外資及陸資、自營商買超，投信賣超，合計買超279.77億元。

外匯交易員表示，外資早盤匯入不少，帶動新台幣勁揚，一度升破31.3元，午後隨著進口商進場買匯，升勢有所減緩，新台幣最後小升作收；新台幣兌美元今天開盤價為31.32元，最高31.257元、最低31.32元，最後收31.315元，升3分，來到逾1週新高。

外匯交易員表示，美國本週即將公布個人消費支出物價指數（PCE），預料後續會為市場帶來新的指引，新台幣短期可能呈區間震盪整理格局。（編輯：張均懋）1130125