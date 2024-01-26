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2月電子期跌 金融期漲

2024/1/26 13:57
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（中央社台北26日電）台北股市今天下跌7.59點，收17995.03點。2月電子期收916.25點，下跌3.35點，逆價差0.13點；2月金融期收1689點，上漲13.2點，逆價差0.02點。

2月電子期以916.25點作收，下跌3.35點，成交1094口。3月電子期以913.5點作收，下跌5點，成交11口。

電子現貨以916.38點作收，下跌2.91點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差0.13點。

2月金融期以1689點作收，上漲13.2點，成交713口。3月金融期以1689點作收，上漲12.8點，成交2口。

金融現貨以1689.02點作收，上漲13.08點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差0.02點。實際收盤價以期交所公告為準。1130126

#2月金融期
#2月電子期
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