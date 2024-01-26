研調：2024年全球液晶顯示器面板出貨年增0.8%

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（中央社記者潘智義台北26日電）研調機構群智諮詢預估，2024年全球液晶顯示器（Monitor）面板出貨1.49億片，較2023年微增0.8%。2025至2026年，隨著下一輪換機週期來臨，市場可望同步成長。

群智諮詢認為，以現階段的資訊來看，2024年面板需求成長偏悲觀，但價格波動溫和，消費需求前景不佳，商用需求復甦不明朗。供應鏈整體信心不足，面板出貨成長有限。

群智諮詢報告指出，2024年面板市場仍充滿挑戰，無論是顯示器面板廠商或品牌，在低迷的市場需求下，尋求成長的機會非常有限。伴隨著上游材料成本、航運價格等上漲，進一步提高顯示器整機與面板成本；面板價格走勢逐漸溫和，但不論是終端還是面板市場，「以價換量」的邊際效益正在下降。

長期來看，群智諮詢評估，隨著人工智慧（AI）的導入和換機週期到來，技術升級將不可逆轉，競爭模式也面臨重塑的可能，未來顯示效果將不再是唯一的競爭焦點。

群智諮詢解釋，2023年全球消費性電子產品經歷寒冬，顯示器面板出貨下滑，在全球經濟環境與供應鏈調整下，顯示器面板價格起伏、產品快速換代。預期2024年顯示器面板價格波動溫和，出貨量微增。（編輯：楊凱翔）1130126