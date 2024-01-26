台股下跌7.59點收17995點 週線連2紅

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（中央社記者賴言曦台北26日電）台股今天盤中在高檔震盪，終場失守萬八，收在17995.03點，下跌7.59點；本週上漲313.51點，週線連2紅。盤面上，台積電、台塑四寶獲買盤支撐，AI概念股則拉回修正。

台股加權指數今天盤中獲資金力挺翻紅，觸及18029.85點再創波段新高，但隨後賣壓湧現，終場下跌7.59點，收在17995.03點，跌幅0.04%，成交值新台幣2539.58億元。

電子股今天多數拉回，聯電終場收在49.8元，下跌2.5元，跌幅4.78%；聯發科、大立光皆收黑。

AI概念股湧現賣壓，高價股緯穎盤中翻黑收在2080元，下跌15元，跌幅0.72%；廣達、技嘉、緯創、雙鴻、奇鋐終場盡墨。

觀察盤面上相對有撐個股，台積電今天開高震盪，終場收在644元，上漲2元，漲幅0.31%；鴻海、世芯-KY同樣抗跌，終場分別上漲0.49%、4.7%。

台塑四寶今天買氣相對熱絡，台塑、南亞、台化、台塑化收盤分別上漲1.39%、1.65%、1.94%及1.09%。

法人分析，美股25日漲多跌少，顯示仍持續反映美國主要科技股財報正面利多，但隨著英特爾（Intel）等企業釋出較保守的看法，加上台股即將迎來農曆春節封關，且台灣時間2月1日美國聯邦準備理事會（Fed）將公布利率決策會議結果，預料後續市場氛圍將趨觀望。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130126