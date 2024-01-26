商業服務業汰換節能設備補助2月開跑 新增冰箱冷凍櫃

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（中央社記者劉千綾台北26日電）經濟部今年持續投入新台幣10億元，提供商業服務業汰換節能設備補助，2月起開放申請，除既有的照明及空調，今年新增電冰箱、瓦斯爐及冷凍櫃等設備，補助上限也拉高至50萬元，盼鼓勵更多業者加入淨零減碳行列。

經濟部商業發展署今天發布新聞稿表示，補助方案適用對象為商業部門所有服務業業別，包含零售、餐飲、美容美髮、洗衣等商業服務業；另如醫事機構、短期補習班、各級學校、政府機關及執業事務所等事業類型，也適用申請補助。

商業署說明，補助方案包括「設備汰換補助」及「系統節能專案補助」2類，只要補助項目不重複，企業可依需求同步申請。

此外，今年度補助方案也擴大補助品項，「設備汰換補助」除既有的照明燈具及空調，再增加符合一級能效的電冰箱及瓦斯爐（燃氣台爐）、節能標章的空氣源式熱泵熱水器、冷凍櫃（箱）等設備。

補助金額方面，商業署表示，原則補助購置金額50%，最高可以申請50萬元的補助，每種品項另設有補助上限，例如冷凍櫃每台上限8000元、瓦斯爐每具2000元。

商業署指出，「系統節能專案補助」補助對象為契約用電容量達100瓩以上的服務業者，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上，系統節能專案原則補助執行總經費1/3，補助上限500萬元。

為協助業者執行專案，商業署表示，經審查核准補助者，需與能源技術服務業者簽訂採購契約，確實完成改善前後基準線量測。

商業署提醒，補助受理期間自2月1日起至12月31日止，全面採線上申請；若補助經費用完，將提前公告停止受理。（編輯：林克倫）1130126