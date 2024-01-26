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出口商拋匯 新台幣小升收31.305元週線收紅

2024/1/26 18:34
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）美元指數轉強，亞幣走勢受抑，新台幣兌美元在出口商拋匯帶動下，今天收盤收31.305元，小升1分，台北及元太外匯市場總成交金額16.005億美元。

美國去年第4季經濟成長率3.3%，遠高於市場預期的2%，展現強韌復甦力道，美元指數應聲上漲。

雖然美元轉強，新台幣兌美元今天以31.31元開出後，由於出口商拋匯潮湧現，匯價走揚、突破31.3元，最高升抵31.248元，隨後升幅收斂，終場僅小升1分。

央行統計，美元指數今天彈升0.4%、韓元跌0.04%、日圓跌0.07%、新加坡幣貶0.16%、人民幣下挫0.19%、新台幣則小升0.03%，相對有撐。

新台幣匯率今天同步收週線，本週市場觀望氛圍轉濃，不過台股強勢攻高，又有出口商作帳行情，提振台幣表現，新台幣揮別上週的狂貶陰影，本週累積升值1.35角或0.43%，週線收紅、終止連3黑。

外匯交易員表示，美國聯準會1月底將召開今年首場會議，各界高度關注聯準會態度，操作轉趨保守；今晚又有關鍵通膨數據、個人消費支出物價指數（PCE）公布，市場屏息以待，局勢未明朗之前，新台幣應延續區間偏升格局。（編輯：張均懋）1130126

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