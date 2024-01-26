台肥總部遷南港 打造氨能事業估潛在營收破兆元

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（中央社記者潘智義台北26日電）擁有77年歷史的老字號肥料供應商台灣肥料公司，今天將企業總部遷至新落成的「TFC南港經貿大樓」；台肥新任董事長李孫榮宣示，將打造「氨能」事業體、跨入乾淨能源產業的決心，預估潛在營收可望破兆元。

台肥發布新聞稿指出，乾淨「氨能」是計畫配合政府淨零政策，在燃煤火力發電過程加入氨作混燒，以減少燃煤用量、降低碳排放，或者利用氨（NH3）裂解為氫（H2），進而發展氫能。

李孫榮說明，台肥是國內最大液氨供應者，一直以來只把氨作為肥料原料，就如同把沉香拿去當木頭燒、用來取暖；他期盼台肥用嶄新的「乾淨能源事業體」，邁向下一個甲子、名垂「氫」史。

李孫榮指出，台肥希望從氨能與氫能的源頭就壓低排碳量，因此去年6月自沙烏地阿拉伯沙比克（SABIC AN）公司，進口全台第1批低碳氨，未來會持續引進更多低碳氨；伴隨儲運需求加大，台肥計畫投入新台幣30億元，多興建2座液氨儲槽，讓整體可儲存量達到8萬公噸。

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台肥解釋，新遷入的「TFC南港經貿大樓」由台肥公司自行規劃、興建，是南港指標性綠建築，由於設備新穎，吸引超微、美光、微軟、台積電、惠普等多家國際科技大廠進駐。大樓所在地前身是台肥南港廠，亦是台肥起家厝，配合政府都市計畫，廠房逐步轉型成為住宅與商辦。

李孫榮表示，他小時候曾經過台肥南港廠區，留下深刻印象，沒想到十幾年後有緣來到台肥，看到廠區轉型成「TFC南港經貿大樓」非常感動；為體恤員工的辛勞，決定把總部搬過來，要給員工最新最優質辦公環境。（編輯：林興盟）1130126