更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300
首頁 / 證券

2月電子期金融期齊漲

2024/1/29 13:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）台北股市今天上漲124.60點，收18119.63點。2月電子期收924.05點，上漲7.75點，正價差0.65點；2月金融期收1693點，上漲4.20點，正價差1.61點。

2月電子期以924.05點作收，上漲7.75點，成交954口。3月電子期以921點作收，上漲5.70點，成交5口。

電子現貨以923.40點作收，上漲7.02點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.65點。

2月金融期以1693點作收，上漲4.20點，成交442口。

金融現貨以1691.39點作收，上漲2.37點；2月金融期貨與現貨相較，正價差1.61點。實際收盤價以期交所公告為準。1130129

#2月金融期
#2月電子期
#期貨
#台股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
2月台指期漲126點
172.30.142.31