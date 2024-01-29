2月電子期金融期齊漲
2024/1/29 13:58
（中央社台北29日電）台北股市今天上漲124.60點，收18119.63點。2月電子期收924.05點，上漲7.75點，正價差0.65點；2月金融期收1693點，上漲4.20點，正價差1.61點。
2月電子期以924.05點作收，上漲7.75點，成交954口。3月電子期以921點作收，上漲5.70點，成交5口。
電子現貨以923.40點作收，上漲7.02點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.65點。
2月金融期以1693點作收，上漲4.20點，成交442口。
金融現貨以1691.39點作收，上漲2.37點；2月金融期貨與現貨相較，正價差1.61點。實際收盤價以期交所公告為準。1130129
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