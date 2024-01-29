立院報告調降金融營業稅有助競爭力 財部：審慎研議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北29日電）金融業營業稅部分撥入「金融業特別準備金」，專款專用至今年底屆滿，業界盼調降稅率。立法院最新報告指出，稅率若由現行5%降至2%，並自2025年起稅收全進國庫、不再撥入準備金，不會造成國庫損失，也有助金融業競爭力。

財政部則表示，持審慎開放態度評估稅率調整，目前尚在研議中。

台灣的金融業營業稅率原本是5%，1999年7月為改善金融機構經營體質，降至2%，2014年為健全政府財政，稅率恢復到5%至今。

現行稅法規定，台灣金融業的營業稅稅率分為4種，「銀行、保險本業銷售額」、「金融業非專屬本業銷售額」稅率皆適用5%；「銀行、保險本業外之其他專屬本業」適用2%，「保險業再保費收入」稅率為1%。

至於稅收用途，銀行、保險本業銷售額適用稅率5%，3%稅收進入國庫統收統支，據初步統計，2023年度金額約新台幣369.7億元，剩餘2%以及其他金融業營業稅款挹注「金融業特別準備金」，2023年撥入355.8億元；截至2023年底，累計撥入逾2558億元，專款專用2024年底屆滿。

隨專款專用將屆滿，金融業多次發聲盼調降銀、保本業稅率，金管會先前也表態希望稅率降至2%左右。

根據立法院法制局最新研究報告，金融營業稅就「主要金融業務」來說，台灣按5%課徵，較各國為重；不過，就「次要金融業務」而言，其他國家一般稅率皆高於台灣。

立法院報告指出，現行將部分金融營業稅收撥入金融業特別準備金，限定用於解決金融問題，不但破壞原有營業稅制的完整性，更扭曲銀行存款保險準備制度的正常功能， 畢竟各產業均宜自負盈虧。

立法院報告表示，金融營業稅率若由5%降至2%，且自2025年起稅收全進國庫、不再撥入特別準備金，兩者相抵後，對國庫不會造成稅收損失；報告綜整分析，若能調降金融業營業稅率，應有助金融業競爭力及稅負公平性。

不過，據初步估算，若以2023年金融營業稅收為基準，假設稅率降至2%、準備金條款落日，國庫稅損近14億元。（編輯：潘羿菁）1130129