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中國最新救市措施提振 亞股漲多跌少

2024/1/29 18:48
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（中央社香港29日綜合外電報導）亞洲股市今天在中國當局最新救市措施提振下漲多跌少。國際油價則在中東疑慮再起下走高，據稱伊朗撐腰的叛軍組織發動攻擊造成3名美軍死亡，美國總統拜登誓言將報復。

繼葉門叛軍青年運動（Houthi）攻擊紅海船隻後，一架無人機攻擊約旦一處基地，造成中東地區緊張升高，引發外界憂心通過這個重要貿易水道的供應恐受影響。

倫敦和紐約油價盤初一度上漲超過1%，創下去年11月以來高點，之後漲幅稍微收斂。

野村（Nomura）分析師提斯赫斯特（Andrew Ticehurst）說：「3名美軍遭無人機攻擊喪命的消息，加上拜登總統說『我們將回應』，可能會讓市場焦點轉向這個區域。」

這項發展加上以色列續推進和哈瑪斯（Hamas）的戰爭，增添投資人憂心伊朗和美國衝突恐擴大的疑慮。

儘管如此，這些消息未對亞洲股市帶來太大的衝擊。

市場投資人樂見媒體報導中國當局將暫停特定股票融券放空，官員試圖讓遭受重創的股市設下底線。

Forsyth Barr Asia高級研究分析師維勒．陳（Willer Chen，音譯）指出，此舉對穩定股市效果雖有限，但不失為「良好表態」，因為市場人士之前曾呼籲監管當局在這方面採取行動。

日股基準日經指數收漲0.8%，來到36026.94點。港股恆生指數收漲0.8%，來到16077.24點。上海綜合股價指數收跌0.9%，來到2883.36點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、台北、雅加達和威靈頓股市都收漲。新加坡和馬尼拉股市則收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1130129

#中國
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