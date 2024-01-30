台股盤中小跌失守18100點 AI概念股續強

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（中央社記者江明晏台北30日電）進入封關倒數，台股漲多整理，今天指數開低震盪，盤中跌約50點，失守18100點，台積電雖然小跌熄火，AI概念股仍續強撐盤，帶旺ODM廠、PCB伺服器、散熱等族群，高價千金股漲多跌少。

美股道瓊、標普指數收盤雙創新高，台股過去8個交易日，有7個交易日上漲，加上2月5日農曆年封關，今天逢高整理，指數開低震盪，盤中雖翻紅觸及18138點，但隨後走低下探18048點，失守18100點，但仍在萬八關卡與5日線約18014點之上。

指數11時時下跌49.65點至18069.98點，代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲0.46%；電子股下跌0.07%，金融下跌0.59%。

權值股漲跌互見，晶圓代工廠台積電熄火，盤中下跌3元，至645元，跌幅0.46%；聯發科上漲約1.6%，台達電下跌約1.7%，鴻海小跌0.49%。

人工智慧（AI）概念股續表態，ODM廠技嘉、廣達漲逾2%，PCB伺服器族群台光電、金像電漲逾5%；散熱股奇鋐盤中觸及漲停。

高價股「十一千金」今天漲多跌少，股王世芯-KY漲逾1.7%，信驊強彈7%，力旺也漲4%；大立光與創意則震盪走跌。（編輯：楊凱翔）1130130