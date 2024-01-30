更多編輯台推薦新聞：
圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路
運動

圖輯／謝淑薇台灣網壇第一人 回顧8座大滿貫冠軍之路

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台積電
新聞專題
台積電1/300
首頁 / 證券

台股盤中小跌失守18100點 AI概念股續強

2024/1/30 11:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）進入封關倒數，台股漲多整理，今天指數開低震盪，盤中跌約50點，失守18100點，台積電雖然小跌熄火，AI概念股仍續強撐盤，帶旺ODM廠、PCB伺服器、散熱等族群，高價千金股漲多跌少。

美股道瓊、標普指數收盤雙創新高，台股過去8個交易日，有7個交易日上漲，加上2月5日農曆年封關，今天逢高整理，指數開低震盪，盤中雖翻紅觸及18138點，但隨後走低下探18048點，失守18100點，但仍在萬八關卡與5日線約18014點之上。

指數11時時下跌49.65點至18069.98點，代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲0.46%；電子股下跌0.07%，金融下跌0.59%。

權值股漲跌互見，晶圓代工廠台積電熄火，盤中下跌3元，至645元，跌幅0.46%；聯發科上漲約1.6%，台達電下跌約1.7%，鴻海小跌0.49%。

人工智慧（AI）概念股續表態，ODM廠技嘉、廣達漲逾2%，PCB伺服器族群台光電、金像電漲逾5%；散熱股奇鋐盤中觸及漲停。

高價股「十一千金」今天漲多跌少，股王世芯-KY漲逾1.7%，信驊強彈7%，力旺也漲4%；大立光與創意則震盪走跌。（編輯：楊凱翔）1130130

台積電
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台積電衝648元 台股收18199點同創波段高點
172.30.142.46