2月電子期跌 金融期漲
2024/1/31 13:59
（中央社台北31日電）台北股市今天下跌145.07點，收17889.56點。2月電子期收911.75點，下跌11.65點，正價差2.09點；2月金融期收1681.2點，上漲4點，正價差3.37點。
2月電子期以911.75點作收，下跌11.65點，成交1449口。3月電子期以909.85點作收，下跌12.45點，成交9口。
電子現貨以909.66點作收，下跌11.42點；2月電子期貨與現貨相較，正價差2.09點。
2月金融期以1681.2點作收，上漲4點，成交636口。3月金融期以1681.4點作收，上漲2.8點，成交3口。
金融現貨以1677.83點作收，上漲2.8點；2月金融期貨與現貨相較，正價差3.37點。實際收盤價以期交所公告為準。1130131
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