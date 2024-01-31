台積電壓盤 台股終場下挫145點終結月線連2紅
2024/1/31 14:18
（中央社記者吳家豪台北31日電）台股今天開低走低，電子族群回檔，隨權值股台積電跌幅擴大至2%以上，加權指數盤中挫逾百點，連續失守5日線18008點、18000點及17900點，終場收17889.56點，下跌145.07點。台股1月下挫41.25點，終結月線連2紅。
台股加權指數今天下跌145.07點，以17889.56點作收，跌幅0.8%，成交金額新台幣2662.14億元。
電子類股指數終場下跌1.24%，成交比重達74%；金融類股指數逆勢漲0.17%。非金電族群多數走低，航運類股下跌0.72%，鋼鐵與塑膠類股均收低0.21%。代表中小型股的櫃買指數收漲0.2%。
因超微（AMD）與微軟等美國重量級科技股財測不如預期，晶圓代工廠台積電今天終場下跌2.18%，收在628元，跌破10日線約629元；聯發科今天將舉辦法人說明會，早盤開高衝上977元後漲勢收斂，終場小漲0.31%，收966元。
人工智慧（AI）類股多數走低，廣達、緯創、英業達、台達電、台光電終場跌幅均超過2%。
高價股「11千金」跌多漲少，股王世芯-KY漲1.69%，收3900元；力旺漲4.28%，收2800元；信驊重挫5.37%，收3085元；大立光跌0.8%，收在2490元。
富邦投顧指出，台股往上將面臨2022年年初的前高套牢區，加上時間逼近農曆封關長假前夕，將受到逢高調節賣壓干擾。（編輯：楊蘭軒）1130131
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