更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300
首頁 / 證券

台積電壓盤 台股終場下挫145點終結月線連2紅

2024/1/31 14:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北31日電）台股今天開低走低，電子族群回檔，隨權值股台積電跌幅擴大至2%以上，加權指數盤中挫逾百點，連續失守5日線18008點、18000點及17900點，終場收17889.56點，下跌145.07點。台股1月下挫41.25點，終結月線連2紅。

台股加權指數今天下跌145.07點，以17889.56點作收，跌幅0.8%，成交金額新台幣2662.14億元。

電子類股指數終場下跌1.24%，成交比重達74%；金融類股指數逆勢漲0.17%。非金電族群多數走低，航運類股下跌0.72%，鋼鐵與塑膠類股均收低0.21%。代表中小型股的櫃買指數收漲0.2%。

因超微（AMD）與微軟等美國重量級科技股財測不如預期，晶圓代工廠台積電今天終場下跌2.18%，收在628元，跌破10日線約629元；聯發科今天將舉辦法人說明會，早盤開高衝上977元後漲勢收斂，終場小漲0.31%，收966元。

人工智慧（AI）類股多數走低，廣達、緯創、英業達、台達電、台光電終場跌幅均超過2%。

高價股「11千金」跌多漲少，股王世芯-KY漲1.69%，收3900元；力旺漲4.28%，收2800元；信驊重挫5.37%，收3085元；大立光跌0.8%，收在2490元。

富邦投顧指出，台股往上將面臨2022年年初的前高套牢區，加上時間逼近農曆封關長假前夕，將受到逢高調節賣壓干擾。（編輯：楊蘭軒）1130131

#台股
#台積電
#台積電
#微軟
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
2月台股期指跌161點
172.30.142.21