台積電攜手環境部創化學品租賃模式 成示範首例

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（中央社記者張建中新竹31日電）台積電攜手環境部，首創「化學品租賃」商業模式，鼓勵供應商持續提升回收技術及化學品循環使用率，其中與供應商合作的「廢活性碳再生回用專案」，成為國內化學品租賃示範首例，預期1年將減碳4640公噸。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，為賦予廢棄資源新生價值，民國111年台積電與供應商共同研究廢活性碳回收再利用技術，以大於攝氏800度的高溫將其再生活化後冷卻成為再生活性碳。

台積電表示，針對硬度（磨損消耗）、碘值（吸附能力）及假比重（活化程度）等參數進行跨廠區反覆測試與驗證，達成再生活性碳不純物去除效果及使用壽命與原生活性碳一致的目標，並於112年回用於台灣所有廠區。

台積電指出，這是跳脫過去一次性買斷化學品的經濟思維，使活性碳自生產至回收再製過程皆為供應商所有，藉此推動供應商不斷精進再生技術能力、延長活性碳回用與租賃期程，台積電亦建立以租代買的循環採購商業模式，實踐雙贏共好。

台積電預計將700公噸的租賃活性碳使用壽命延長1倍，估計1年將減碳4640公噸，減省新台幣850萬元的活性碳購買及報廢處理費用，台積電表示，這將做為環境部研訂化學品租賃專法的參考。

台積電還支持員工投入社區關懷，及青年教育與人才培力。為改善美國加州舊金山灣區的社區飢餓問題，台積電北美子公司員工發起「志工服務計畫」，攜手當地的食物銀行「矽谷第二次豐收」協助社區民眾獲得日常所需食品。

經統計，至今年1月，台積電北美子公司已完成8場志工活動、累積服務時數394小時，協助分裝逾18萬7000磅的食物，提供近7480戶家庭。

台積電攜手中華民國原住民族棒球運動發展協會、台灣球芽棒球發展協會，執行「台積電棒助小英雄計畫」，為打棒球的偏鄉學童扎根閱讀教育、培養第二專長，同時強化教練專業訓練，3年來共有80校、逾7600人次受益。

為持續延伸資源挹注效益，台積電112年進一步啟動內部定期定額捐款機制，鼓勵員工一同加入長期支持行列，讓更多孩子有機會翻轉人生。（編輯：張均懋）1130131