1月台灣新車銷售成長 2月掛牌數估2.4萬輛年減27%

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）根據統計資料，今年1月台灣新車掛牌數4萬4821萬輛，較去年12月增加3.8%，比去年同期增加28.8%，低於預期的4.7萬輛。

展望今年2月，和泰車預估，因農曆新年連假影響，工作天數較少，且基期不一樣，預估單月新車掛牌數約2.4萬輛，較去年同期減少27%。

根據統計資料顯示，1月台灣新車掛牌達4萬4821輛，低於原先預期的4.7萬輛，較去年12月4萬3161輛成長3.8%，比去年同期成長28.8%。

產業人士指出，主要是電動車特斯拉（Tesla）以及部分進口品牌來車受到船期因素減少，國產主力品牌銷售力道加大刺激農曆春節年前買氣。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌1月合計登錄1萬5357輛，市占率34.3%，較去年同期成長13.7%，其中TOYOTA單一品牌1月登錄1萬2280輛，較去年同期成長3.5%，單一品牌市占率為27.4%。

此外中華汽車代理MG品牌1月掛牌數2278輛，月成長37.7%、年成長232.6%，首次市占率突破5%，達到5.1%。

1月進口車登錄數1萬9079輛，較去年同期成長24.3%，市占率42.6%，其中1月高級車款登錄數1萬512輛，較去年同期增加33.4%，市占率23.5%。

展望2月，和泰車表示，2月有農曆新年連假，工作天數較少，且去年農曆春節假期在1月，比較基期不太一樣，預估2月新車掛牌數約2.4萬輛，較去年同期減少27%。（編輯：楊凱翔）1130201