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2月電子期跌 金融期漲

2024/2/1 13:59
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（中央社台北1日電）台北股市今天上漲78.55點，收17968.11點。2月電子期收911.1點，下跌0.2點，正價差0.64點；2月金融期收1691.2點，上漲10.4點，正價差1.92點。

2月電子期以911.1點作收，下跌0.2點，成交1472口。3月電子期以908.85點作收，下跌1點，成交14口。

電子現貨以910.46點作收，上漲0.8點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.64點。

2月金融期以1691.2點作收，上漲10.4點，成交655口。3月金融期以1691點作收，上漲9.6點，成交5口。

金融現貨以1689.28點作收，上漲11.45點；2月金融期貨與現貨相較，正價差1.92點。實際收盤價以期交所公告為準。1130201

#2月金融期
#2月電子期
#期貨
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