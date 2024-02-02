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2月電子期漲 金融期跌

2024/2/2 13:54
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（中央社台北2日電）台北股市今天上漲91.82點，收18059.93點。2月電子期收919.65點，上漲8.2點，正價差0.32點；2月金融期收1686.4點，下跌4.4點，正價差0.45點。

2月電子期以919.65點作收，上漲8.2點，成交1499口。3月電子期以917.45點作收，上漲6.85點，成交16口。

電子現貨以919.33點作收，上漲8.87點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.32點。

2月金融期以1686.4點作收，下跌4.4點，成交801口。3月金融期以1686.4點作收，下跌4.6點，成交17口。

金融現貨以1685.95點作收，下跌3.33點；2月金融期貨與現貨相較，正價差0.45點。實際收盤價以期交所公告為準。1130202

#2月金融期
#2月電子期
#期貨
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