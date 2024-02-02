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台股上漲91點收最高18059點 週線連3紅

2024/2/2 14:15
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）人工智慧（AI）概念股強勢，中小型股為主的櫃買OTC指數創逾23年來高點，帶動台股今天終場上漲91.82點，收在今天最高18059.93點，重返萬八關卡。台股今天也收週線，上漲64.9點，週線連3紅。

法人預期，台股在農曆春節封關前短線震盪，個股表現優於大盤，中小型股相對看好。

美股回彈，蘋果財報優股價勁揚，台股今天AI族群強勢，代表中小型股的櫃買OTC指數再創2000年8月下旬以來波段高點，大盤重返萬八大關，盤中航運股拉回，金融弱勢，大盤震盪漲幅收斂，尾盤台積電和AI族群小反彈，金融跌幅收斂。

終場加權指數收在18059.93點，收在今天最高點，上漲91.82點，漲幅0.51%，成交值新台幣3277.25億元。

電子股終場漲0.97%，金融小跌0.2%，航運股跌2.19%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群勁揚2.98%，櫃買OTC指數上揚0.75%。

主要電子權值股漲跌互見，台積電終場收在635元，漲1.11%。聯發科收936元，小漲0.65%；鴻海收102元，跌0.97%。

日月光投控收129.5元，跌2.63%，聯電收48.55元，跌1.02%，台達電收286元，漲0.35%。

AI概念股強勢，其中廣達收253元，漲4.12%；緯穎收2310元，漲6.45%。緯創收120元，漲4.35%；技嘉收333元，漲6.22%。奇鋐收478元，漲4.48%。

紅海通航危機未解，貨運三雄長榮收150元，跌4.46%；陽明收47.75元，跌2.85%；萬海收48.2元，跌2.92%。

千金高價股漲多於跌，其中力旺收3025元，漲8.04%；創意收1590元，漲2.91%，高價股共「13千金」。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議維持利率不變，並釋出3月可能不降息的看法，不過預估今年聯準會進入降息循環，有助長線資金動能。

觀察基本面，沈建宏指出，除AI趨勢外，各產業景氣有從谷底回溫跡象，包括電腦、手機、記憶體、低軌衛星，電動車等供應鏈，業績漸發酵，支撐台股。

展望台股後市，沈建宏表示，觀察美國聯準會上半年何時降息，留意台美重量級企業財報與法說展望，關注中國景氣與需求狀況，以及台灣大選後兩岸關係進展；預期台股在農曆春節封關前短線震盪，個股表現優於大盤，中小型股相對看好。（編輯：楊蘭軒）1130202

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