勤業眾信：電子生技綠能 為今年IPO市場主軸

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（中央社記者張璦台北2日電）勤業眾信總裁柯志賢今天指出，2023年台灣資本市場有45家新掛牌上市櫃企業，募資金額達新台幣379億元、創近10年新高。展望今年，對IPO動能持審慎樂觀態度，預期電子科技、生技、綠能3大領域將成為主要引擎。

勤業眾信聯合會計師事務所今天舉辦新春記者會，柯志賢表示，2023年全球資本市場持續因經濟不確定性及地緣政治等衝擊，導致IPO（首次公開募股）活動放緩；台灣資本市場憑藉自身法規透明及體質健全，保持穩中求進。

反映在統計結果，柯志賢指出，2023年台灣資本市場共有45家新掛牌上市櫃企業，募資金額高達379億元，創近10年新高水準。

柯志賢表示，在主管機關積極推動創新板，調整相關法令下，創新板掛牌家數已由2022年的1家，增加為2023年的9家、占上市櫃新掛牌家數20%，為台灣資本市場錦上添花。

以產業別來說，2023年仍以高科技產業募資金額達172億元獨大，包含聯發科子公司達發科技募資額89億元。

展望今年，隨庫存去化接近尾聲，柯志賢認為，可審慎樂觀看待台灣IPO動能，並持續看好電子科技、生技、綠能3大領域為主要引擎；創新產業若能搭上政策優勢，2024年掛牌家數有望欣欣向「龍」。

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柯志賢進一步說明，隨人工智慧（AI）應用需求擴大，半導體晶片及AI伺服器需求持續成長，台灣企業已具備領先全球的技術，接下來只要掌握生成式AI機遇，高科技半導體產業依舊會扮演IPO領頭羊的角色。

他表示，綠能環保及生技產業發展也是潛力無窮，尤其針對生技產業部分，2023年台灣生醫市場穩定成長，在生技股保瑞、泰博成功上櫃轉上市，加上生技創投鑽石投資上市，2024年有機會掀起一波生技產業IPO風潮。（編輯：張良知） 1130202