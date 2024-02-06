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AI晶片加持 封測廠1月營收挑戰同期高點

2024/2/6 17:25
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）半導體封測廠陸續公布1月營收，受惠人工智慧（AI）晶片高階封裝測試需求，包括京元電、矽格、穎崴、台星科等1月營收挑戰同期高點。

晶圓測試廠京元電自結1月合併營收新台幣28.07億元，較去年12月微增1.07%，比去年同期成長9.48%，為歷年同期次高。法人分析，京元電持續受惠美系高速運算（HPC）客戶AI加速器需求成長，此外AI特殊應用晶片（ASIC）測試穩健，預估今年AI占京元電整體業績比重提升至10%。

矽格自結1月合併營收13.85億元，月增近3%，較去年同期增加近18%，為同期次高。矽格指出，去年12月因年度盤點及年末調整庫存影響，今年1月已回復正常水準，AI晶片及手機晶片供給穩定成長，車用晶片持平，網通晶片、消費電子晶片及高速運算晶片（HPC）微幅減少。

測試介面廠穎崴自結1月合併營收3.68億元，月增達113.84%，年減13.69%，也是同期次高。穎崴指出，1月營收受惠AI、手機客戶大量下單，預期今年景氣邁向復甦，帶動營運回溫。

穎崴指出，AI相關營收占比持續增加，去年AI營收占比已超過4成，估計今年將持續上升。

從客戶端來看，穎崴表示，與全球高階與高速運算晶片設計客戶長期合作，全球前十大IC設計公司均是客戶，AI晶片功能升級、高階伺服器及高速網路需求，直接拉升穎崴北美地區客戶營收占比，預估今年比重將提升至7成以上。

封測廠台星科自結1月營收3.46億元，月減6.53%，年增25.1%，站同期新高，台星科先前指出，已取得兩家高速運算晶片新客戶，客戶對高階封裝需求熱絡，積極儲備產能因應AI需求，台星科3奈米晶片先進封裝也將導入量產。（編輯：張均懋）1130206

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