確保春節期間金融穩定 金管會成立應變小組

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（中央社記者謝方娪台北10日電）為滿足春節期間社會大眾及企業提領現金、刷卡消費、諮詢保險等金融服務需求，金管會秉持金融服務不中斷等4原則並成立應變小組，持續蒐集國內外輿情變化。

為滿足春節期間各界金融服務需求，金管會透過金融服務不中斷、資安防護不疏漏、防範詐騙不鬆懈、應變處理不延遲等4原則，確保春節期間金融穩定，讓民眾安心過春節。

金管會表示，春節期間電子銀行、信用卡及電子支付、ATM領鈔、投資海外證券、保險業務公司諮詢專線等均保持順暢運作，並提供24小時客服專線。

鑒於春節期間資金與支付需求量較高，金管會要求各金融機構確保各種線上金融服務交易量增加時，系統能有充分資源足以確保交易順暢，辦理跨行支付業務的金融機構並應事先提存足夠跨行業務基金，避免因業務基金餘額不足而交易失敗。

資安方面，金管會要求各金融機構應在事前、事中及事後強化資安防護措施，避免駭客攻擊事件，若有網路攻擊情資等，應立即通報給金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），以利第一時間掌握正確情資分享給其他金融機構，發揮資安聯防功能。

金管會表示，已要求金融業者在連假結束前進行系統測試，以及連假結束後第一個營業日提前到班，確保上班日各項系統服務均正常運作。

為防堵詐騙，金管會也請各金融機構保持客服管道暢通，加強對客戶宣導，在春節期間提高防詐意識，並要求金融機構強化異常帳戶監控，以便及早發現詐騙案件並提升攔阻成效。

為對重大事件進行即時處理，金管會已成立應變小組，並與各金融機構建立聯繫機制，要求金融機構落實緊急應變機制及相關通報程序。（編輯：林淑媛）1130210