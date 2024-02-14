住都中心：公辦都更招商累計達794億元 今年再推5案

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（中央社記者陳俊華台北14日電）國家住都中心今天說，公辦都更案招商成績亮眼，去年促成4案招商，投資金額達新台幣298億元；住都中心成立至今5年多來，已累計12案招商，總投資金額達794億元，今年預計再推出5案具潛力案件。

國家住都中心透過新聞稿表示，推動公辦都更已建立口碑，除在公告招商前，盡可能將議題處理完善，也重視公益價值，去年10月成功招商的「板橋福利站」就是重要案例。

住都中心說，板橋福利站現址曾是國軍聯勤總部存放醫藥衛生材料倉庫，後來新建板橋福利站，基地南側的健華新城是板橋福利站的基礎客群；由於建築老舊、耐用年限已到，國防部與住都中心合作啟動公辦都更計畫。

住都中心指出，此為國軍福利站原址續存更新的首例，除推動都市機能再造，期望帶動周邊整體發展；去年已成功招商，預計民國117年完工，將與中華工程公司共同打造新埔生活圈的新風貌。

住都中心說，預估今年至少還會推動5個公辦都更案招商，分別是「台北市信義區兒福A2案」、「台北市信義區兒福B2案」、「台北市文山區勞金局案」、「台北市南港區台電後山埤案」、「台北市中山區南京龍江案」，邀請優質團隊踴躍提案投標，一起創造都市再生。（編輯：翟思嘉）1130214