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生技股王保瑞1月營收創同期次高 健喬1月創史上新高

2024/2/15 11:06
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（中央社記者何秀玲台北15日電）生技股王保瑞與特色藥廠健喬皆公告1月營收。保瑞1月為新台幣12.25億元，年減35.3%，創歷年同期次高；健喬1月營收為新台幣5.81億元，年增37.5%，創史上新高。

保瑞今天公告1月營收為12.25億元，年減35.3%，主要因旗下安成藥業自去年4月起不再代理低毛利癌症用藥，不過1月營收仍創歷年同期次高。

保瑞今年1月兩大事業體皆有不錯成績，其中全球代工CDMO（委託開發暨製造服務）業務隨著旗下客戶產品持續增加，年增逾10%。今年預計將協助旗下客戶在全球市場陸續上市17個商業量產品項，全年展望樂觀。

在全球市場銷售業務方面，今年1月營收雖年減逾4成，但若扣除2023年1月代理的低毛利癌症用藥營收約新台幣9.8億元，今年1月全球市場銷售業務營收則較去年同期年增逾5成。

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健喬1月營收為新台幣5.81億元，創史上新高紀錄，主要受惠於呼吸道、心血管及泌尿道三大領域的處方需求明顯增加，年增率分別為74%、45%及34%，同步帶動1月營收成長，其中以呼吸道產品成長力道強勁，因時序進入冬季流感高峰，流感病毒、COVID-19（冠狀病毒疾病）雙重夾擊。

此外，新藥公司藥華藥日前宣布入選國際評比機構「標普全球」（S&P Global）2024年永續年鑑。藥華藥是首次入選該年鑑會員，更是台灣第一家和唯一登上該年鑑生技業類別的企業，將提升在國際投資界能見度。（編輯：楊凱翔）1130215

#健喬
#藥華藥
#保瑞
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