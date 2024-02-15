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2月電子期金融期齊漲

2024/2/15 13:56
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（中央社台北15日電）台北股市今天上漲548.50點，收18644.57點。2月電子期收967.85點，上漲44.7點，正價差0.19點；2月金融期收1682.4點，上漲8點，正價差0.31點。

2月電子期以967.85點作收，上漲44.7點，成交1755口。3月電子期以966.9點作收，上漲43.7點，成交126口。

電子現貨以967.66點作收，上漲42.49點；2月電子期貨與現貨相較，正價差0.19點。

2月金融期以1682.4點作收，上漲8點，成交1177口。3月金融期以1685.8點作收，上漲9.2點，成交45口。

金融現貨以1682.09點作收，上漲6.76點；2月金融期貨與現貨相較，正價差0.31點。實際收盤價以期交所公告為準。1130215

#2月金融期
#2月電子期
#期貨
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