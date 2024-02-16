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義隆電去年每股稅前盈餘8.14元 首季可望淡季不淡

2024/2/16 12:22
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（中央社記者張建中新竹16日電）義隆電2023年稅前淨利新台幣24.73億元，年減8.5%，每股稅前盈餘約8.14元。義隆電預期，隨著庫存回歸常態，品牌客戶備貨需求可望升溫，2024年第1季營運表現應可淡季不淡。

義隆電2023年第4季因客戶急單減少影響，季營收滑落至31.1億元，季減11.2%；受營業利益減少、業外損失影響，第4季稅前淨利滑落至6.6億元，季減31.25%，每股稅前盈餘約2.17元。

義隆電2023年總營收120.59億元，年減7.46%，稅前淨利24.73億元，年減8.5%，每股稅前盈餘約8.14元。

義隆電2024年1月營收9.97億元，月增4.14%，年增22.38%。義隆電指出，筆記型電腦市場在經過1年多的庫存去化，庫存回歸常態，品牌客戶備貨需求可望升溫，第1季營運表現應可淡季不淡。

順應AI筆記型電腦發展趨勢，義隆電表示，將透過既有的AI技術，整合AI功能、演算法及數據整合，提供整體解決方案，應有助於晶片或模組產品價格提升。（編輯：楊蘭軒）1130216

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