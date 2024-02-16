2月電子期跌 金融期漲
2024/2/16 13:58
（中央社台北16日電）台北股市今天下跌37.32點，收18607.25點。2月電子期收961.9點，下跌5.65點，正價差1.54點；2月金融期收1690.6點，上漲8.4點，正價差0.95點。
2月電子期以961.9點作收，下跌5.65點，成交1298口。3月電子期以961.15點作收，下跌5.75點，成交76口。
電子現貨以960.36點作收，下跌7.3點；2月電子期貨與現貨相較，正價差1.54點。
2月金融期以1690.6點作收，上漲8.4點，成交459口。3月金融期以1693.8點作收，上漲9點，成交67口。
金融現貨以1689.65點作收，上漲7.56點；2月金融期貨與現貨相較，正價差0.95點。實際收盤價以期交所公告為準。1130216
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