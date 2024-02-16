美食-KY中國業務拖累 外資認錯降評大砍目標價

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（中央社記者江明晏台北16日電）美系外資在新出爐的報告指出，85度Ｃ在中國業務惡化，而美國銷售的成長不足以彌補，報告中罕見認錯並將美食-KY評等自「加碼」降至「減碼」，目標價從200元大砍至80元。

在兩岸與美國經營85度C門市的美食-KY遭外資降評，衝擊股價表現，今天早盤下跌近8%，尾盤跌幅收斂至4%左右，力守90元關卡。

美食-KY元月自結合併營收新台幣15.53億元，月減7.3%、年減12.82%，下探近20個月新低。美食-KY指出，因中國門市汰弱留強、精簡營運規模，導致亞太區營收年減2成；看好美國市場兩年內可望躍居主要營收貢獻來源，認為目前業績表現是「短空長多」。

但美系外資認為，美食-KY所經營的85度Ｃ在美國銷售的成長，不足以緩解中國業務放緩的影響，將今、明2年獲利預期下修逾4成，並將評等一口氣自「加碼」降至「減碼」，目標價更從200元重砍至80元。

值得注意的是，美系外資罕見在報告一開頭「認錯」，指出「我們對美食-KY的看法錯誤」，意即過去的看法太過樂觀。

美系外資指出，美食-KY的美國營收雖然維持成長，支撐集團營收表現，但在中國的業務惡化得更快，主因是中國解封後國內消費疲軟，美食-KY也開始減少在中國的門市數量，憂心目前中國的經濟前景，門市調整可能會持續下去。

美系外資進一步說明，美食-KY於2018年第3季在中國的門市數量達到頂峰後，至2023年之間有1/3來自中國的營收消失；預期2024年至2026年美食-KY的營收複合年成長率為5%，其中美國為12%，中國僅1%。

本土法人在去年11月出具的研究報告即指出，受到中國民生消費不振影響，美食-KY去年已決定加大中國門市汰弱留強的力度。美食-KY去年第4季至少會再關15間中國85度C門市，年底中國地區門市可能持續下滑到555家至560店，2024年可能會較2023年持平或小幅減少。

本土法人研究報告進一步指出，美食-KY在中國加速調整營運體質，預期營收規模會下滑，獲利方面中國地區可望損益兩平；美國事業則受惠營收規模提升帶來的營運槓桿效益，看好美國市場是未來主要成長動能，預估2024年營收仍可望雙位數成長。

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美食-KY回應，確實關閉中國門市來因應消費不景氣，但調整比例和往年或當地其他業者相比，算不上異常，也不太可能會發生一夕之間大規模關店的狀況。

美食-KY指出，過去12個月在美國展店5間，當地85度C店數來到74家，平均單店營收較前一年度雙位數成長，來客數、客單價雙雙攀升；展望2024年，看好當地通膨情形可望持續改善，勞動市場人力緊缺的程度也將舒緩，有利餐飲產業人力招募，85度C在美國新開店速度有機會上看雙位數成長。（編輯：張良知）1130216