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2月電子期跌 金融期漲

2024/2/19 13:58
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（中央社台北19日電）台北股市今天上漲28.55點，收18635.8點。2月電子期收958.4點，下跌3.55點，正價差1點；2月金融期收1708點，上漲17點，正價差1.8點。

2月電子期以958.4點作收，下跌3.55點，成交996口。3月電子期以958.15點作收，下跌2.95點，成交253口。

電子現貨以957.4點作收，下跌2.96點；2月電子期貨與現貨相較，正價差1點。

2月金融期以1708點作收，上漲17點，成交738口。3月金融期以1711點作收，上漲17點，成交113口。

金融現貨以1706.2點作收，上漲16.55點；2月金融期貨與現貨相較，正價差1.8點。實際收盤價以期交所公告為準。1130219

#2月金融期
#2月電子期
#期貨
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