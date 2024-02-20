2月電子期金融期齊漲

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（中央社台北20日電）台北股市今天上漲117.36點，收18753.16點。2月電子期收964.95點，上漲6.7點，逆價差0.94點；2月金融期收1710.4點，上漲2.2點，逆價差1.52點。

2月電子期以964.95點作收，上漲6.7點，成交1162口。3月電子期以964.65點作收，上漲6.5點，成交283口。

電子現貨以965.89點作收，上漲8.49點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差0.94點。

2月金融期以1710.4點作收，上漲2.2點，成交628口。3月金融期以1713點作收，上漲2.4點，成交222口。

金融現貨以1711.92點作收，上漲5.72點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差1.52點。實際收盤價以期交所公告為準。1130220