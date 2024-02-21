科技類股拖累 美股收低、輝達股價重挫4.4%
2024/2/21 06:53
（中央社紐約20日綜合外電報導）美國股市今天在科技類股的拖累下收低，將於明天盤後公布財報的晶片大廠輝達（Nvidia）股價重挫4.4%。
道瓊工業指數小跌64.19點或0.17%，收38563.80點。
標準普爾指數下滑30.06點或0.60%，收4975.51點。
那斯達克指數下挫144.86點或0.92%，收15630.79點。
費城半導體指數大跌70.808點或1.56%，收4456.871點。
輝達取代電動車龍頭特斯拉，成為華爾街交易量最大的股票，在榮登市值第3大美國企業後錦上添花，更證明人工智慧（AI）相關題材成為投資人焦點。
不過，一些分析師認為，一旦沒有公布爆炸性成長，輝達股價今年大漲47%的趨勢恐遭逆轉。（譯者：陳政一）1130221
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