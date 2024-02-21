越南湧入訂單 蘋果供應鏈將招募逾10萬工人

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）越南在去年經歷一波波裁員潮後，蘋果供應鏈在越南的代工廠今年預計招募逾10萬名工人，勞力需求主要集中在越南北部的北江省（Bac Giang）。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，蘋果供應鏈最大的代工廠富士康位於北江省廷蘸（Dinh Tram）及光州（Quang Chau）工業區的工廠，今年上半年需要1.5萬名工人，下半年需要1.2萬人。

至於富士康位於雲中（Van Trung）工業區的子公司New Wing Interconnect Technology今年則要聘僱2.7萬名工人。

鴻海科技集團新設公司位於光州工業區的Fukang Technology，今年的勞動力缺口上看1萬3600人。

與此同時，另一家蘋果供應鏈業者立訊精密（Luxshare-ICT）位於光州與雲中工業區的工廠計劃要招募4萬7300名工人。

這些代工廠對工人年齡的要求介於18歲至40歲，具備高中學歷且身體健康。富士康甚至願意招募只有國小學歷的工人。

北江省就業服務中心主任阮文喙（Nguyen Van Hue）表示，這些代工廠的基本薪資為500萬越南盾（約新台幣6458元），還支付社會保險等相關福利。此外企業通常都會提供租屋補助，加班也會提供誤餐費，薪資加一加約有800萬至900萬。

他說，各工廠同時大規模搶工，很難快速招募到足夠的人手。

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與2023年大規模裁員相較，越南各工廠今年訂單變多，都極力留住工人。阮文喙指出，各公司的人資甚至還到北部山區和中部地區的小村莊招募工人，並請在職員工幫忙介紹親朋好友去上班。

北江省有超過7600家企業，一共聘僱了30.6萬名工人。過去5、6年來，北江省的房地產欣欣向榮，並興建與擴建了數個工業區。各公司業務拓展與訂單大量湧入，帶動勞動力需求大幅增加。（編輯：陳慧萍）1130221