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台泥開出36項職缺 擴大招募生成式AI工程師

2024/2/22 12:28
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（中央社記者賴言曦台北22日電）台泥啟動徵才，釋出包含碳管理、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）策略、低碳建材、綠色資源循環、三元鋰電池、再生能源、儲能、光充儲整合、電力交易及智能AI （人工智慧）等10大領域、共36項職缺，今年更擴大招募生成式AI工程師。

台泥啟動2024台泥氣候行動人才招募計畫，今年除了釋出10大領域、共36項職缺，也推出「氣候行動人才線上QUIZ」系統，讓求職者可一鍵測試自己具備的能力，進而尋找適合的台泥職缺。

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台泥今年更擴大招募生成式AI工程師，旗下台泥資訊表示，公司現已有生成式AI團隊，這次擴編生成式AI團隊，除了將運用生成式AI進行ESG最適化管理，在台泥旗下高階電池品牌Molicel於加拿大建置高動力電芯廠時，也將提供進行建廠規畫、模擬生產狀況產出精進策略等協助。

台泥表示，今年預計3月2日將在國立台灣大學校園徵才博覽會進行人才招募，4月19日則舉辦企業總部說明會。（編輯：潘羿菁）1130222

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