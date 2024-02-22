AI商機發酵 台灣1月資通產品逾5成輸美創高

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部統計處今天表示，去年美國穩居台灣資通與視聽產品最重要的出口地區，占整體資通外銷比重44.9%、創歷年新高，今年1月更攀升至52.7%、寫單月新高；官員表示，背後主要有3大因素，即美中貿易爭端、全球供應鏈重組、AI商機發酵所帶來的效應。

財政部統計處今天發布通報指出，民國90年至92年台灣出口一度以資通與視聽產品居首，隨產業西遷，退居第2大出口貨類，占總出口比重降至1成；近年因美中貿易紛爭，廠商回台布建新產能，出口比重有所回升。

財政部統計處表示，112年因生成式AI（人工智慧）崛起，加上配合國際商品統一分類制度（HS）修訂，移入平面顯示模組，推升資通與視聽產品出口年增28.9%，占總出口比重竄升至19.3%，較111年的13.5%劇增5.8個百分點。

不過，資通與視聽產品項下品項112年表現互異，其中，顯卡音效卡等出口年增3.1倍、伺服器年增73%，電腦零附件、儲存媒體則分別年減約17%、18%。

今年1月資通與視聽產品出口值94.2億美元，在淡季中創下歷年單月次高水準，年增1倍，占比擴大至25.3%，其中，伺服器、顯卡音效卡等，分別年增2倍、3倍。

財政部統計處指出，隨AI晶片封測產能陸續開出，產業鏈缺料問題逐步緩解，以及記憶體模組需求回升，資通與視聽產品全年出口持續看好。

觀察主要外銷市場，財政部統計處表示，受惠於AI應用商機，112年台灣對美國、歐洲、東協出口「電腦及其附屬單元」（包含筆電、桌上型電腦、伺服器等、顯卡音效卡等），均呈倍數成長；對中國與香港，則因美國禁令影響及全球供應鏈重組，僅年增6.6%。

財政部統計處指出，影響所及，112年美國穩居台灣資通與視聽產品最重要的出口地區，占整體資通產品外銷比重44.9%，已連2年突破4成並創新高，對歐洲、中港同占17.8%，東協占9.8%。

財政部統計處官員說明，資通產品出口至美國比重近年呈現攀升態勢，今年1月更上升至52.7%、寫單月新高，主要有3大因素，即美中貿易戰、全球供應鏈重組、AI商機發酵。

就「電腦及其附屬單元」細項貨品觀察，112年筆電、PC、伺服器等外銷市場高度集中於美、歐，分別占逾6成、約1成；顯示卡及音效卡等以銷往美、歐、東協為主，分別占45%、27%、23%。

此外，對中港出口資通與視聽產品，則多側重於組裝用零附件，包括手機及網通產品零件、儲存媒體、平面顯示模組。（編輯：趙蔚蘭）1130222