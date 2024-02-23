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首頁 / 產經

看好外銷市場 萬凌工業1.2億元台中建新廠

2024/2/23 16:04
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（中央社記者劉千綾台北23日電）投資台灣再添動能，經濟部投資台灣事務所今天通過萬凌工業投資案，看好國外機車及農機市場，萬凌工業規劃投資新台幣1.2億元，在台中市興建新廠，並導入智慧倉儲管理系統，提升生產效率。

萬凌工業專精於齒軸精密冷間鍛造，專門客製化鍛造汽機車、自行車和健身器材等設備的傳動心軸，並已通過IATF 16949國際汽車品質管理系統認證，終端客戶包含YAMAHA、HONDA、Ducati、gogoro、Peloton等全球知名品牌。

看好國外機車及農機市場，萬凌工業規劃投資1.2億元，於台中市龍井區興建新廠，將增聘11名員工，導入企業資源規劃（ERP）及智慧倉儲管理系統，提升生產效率與擴大產能。

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響應環保趨勢，萬凌工業這次投資也預計建置能源管理系統及使用節電變頻設備，期望逐步成為減碳排企業。

根據經濟部最新統計，「投資台灣三大方案」已吸引1451家企業，投資額超過2兆1793億元，預估創造14萬9829個就業機會；其中「中小企業加速投資行動方案」已通過966家企業投資約4505億元，帶來3萬5535個就業機會，後續尚有13家企業排隊待審。（編輯：蘇志宗）1130223

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