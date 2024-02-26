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首頁 / 產經

新紡推團體制服回收 綠色產品占本業逾半

2024/2/26 16:29
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（中央社記者賴言曦台北26日電）新光紡織宣布推出衣物回收計畫，布局企業及公部門團體制服採購及織物回收，目前廣義的綠色產品在紡織本業的占比已超過一半，對今年能否持續倍數成長持審慎樂觀態度。

新紡今天舉辦記者會，宣布推出「新光無限衣計畫」（Infinity Shirt Project, ISP），規劃透過此計畫協助企業達到無限循環、零廢棄、綠色採購，落實100%單一材質永續制服。

新紡發布新聞稿指出，據中華民國紡織業拓展會、英國標準協會（BSI）研究，以男裝短袖Polo衫為例，ISP計畫的回收材料再製能降低58%碳足跡。

新紡目前ISP計畫的團體制服業務合作客戶，包含新光產物、遠雄海洋公園、台新金控、台泥旗下三元能源科技等，未來將進一步布局軍警、校園、醫護、交通等行業的團體制服。

新紡特販處協理王仁宗受訪表示，目前以客戶訂單量來看，新紡廣義的綠色產品近3年來以倍數成長，目前占紡織本業的營收比例超過一半，對於今年能否持續倍數成長持審慎樂觀態度。

新紡今年1月營收新台幣2.62億元，月減11.68%，年減0.81%。（編輯：張均懋、張良知）1130226

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