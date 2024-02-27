台灣經濟自由度全球第4 國發會：司法效能獲肯定

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（中央社記者潘姿羽台北27日電）美國智庫傳統基金會26日發布「2024經濟自由度指數」，在184個經濟體中，台灣全球排名第4，僅次於新加坡、瑞士及愛爾蘭，並於亞太地區排名第2；國發會分析，近幾年推動的司法及法制改革，均有達到推進作用。

觀察台灣近年名次，2021、2022年為全球第6名，2023、2024年皆排第4。

根據「2024經濟自由度指數」排名，今年由新加坡拿下第一，主要國家當中，韓國第14、美國排名25名、英國30名、日本38名，中國則為第151名。

2024年報告指出，受疫情、通膨、俄羅斯持續入侵烏克蘭以及中東衝突等地緣政治緊張局勢影響，各國均面臨長期結構性挑戰，全球經濟自由度平均得分僅58.6分，較2023年的59.3分退步，也是2001年以來的最低水準。

經濟自由度指數評比12項指標，以得分區分5個等級，「自由」（Free）的分數為100至80分；而後是「大部分自由」（79.9至70分）、「中等自由」（69.9至60分）、「較不自由」（59.9至50分）、「受壓抑」（49.9至0分）。

台灣今年平均總分80分，雖較2023年的80.7分減少0.7分，但維持連續3年受評為表現最佳的「經濟自由」（Free）國家。

今年台灣12項評比指標中，有7項指標列為「自由」等級，分別是司法效能（94分）、政府支出（90.5分）、健全財政（90.3分）、貿易自由（86.4分）、經商自由（84.9分）、財產權（82.2分），以及貨幣自由（80.1分）。

國發會今天發布新聞稿，轉述評比結果，指出司法效能是台灣近4年來得分表現最佳的指標，從2020年的70.1分，進步至2024年的94分，進步超過20分，顯見司法院近年推動司法效能的改革，獲得國際肯定。

今年台灣12項評比指標中，有6項指標全球排名前20名，依序為貨幣自由（第5）、貿易自由（第7）、司法效能（第12）、經商自由（第15）、勞動自由（第15），以及政府支出（第20）。

國發會表示，貨幣自由指標得分雖由去年82.5分降為80.1分，但全球排名從去年第16名推進至第5名，凸顯中央銀行以穩健的貨幣政策因應全球高通膨，達到成效。

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國發會分析，2022年到2023年間，台灣推動多項法制改革，包含台美雙方經貿合作簽署首批台美21世紀貿易倡議協定、配合西藥專利連結制度修正專利法、引進商標註冊加速審查機制修正商標法、因應科技發展增加商品標示彈性修正商品標示法，以及友善企業併購新創事業的租稅環境修正企業併購法等，這些改革成功推進貿易自由、經商自由、財產權等3項指標的得分。

儘管未來局勢充滿挑戰，國發會表示，台灣在全球供應鏈中扮演不可或缺的角色，政府將持續關注全球情勢發展並適時運用創新科技、韌性策略及經濟自由化精神，營造友善投資環境，並推動企業鏈結創新，以促進台灣產業國際競爭力。（編輯：楊蘭軒）1130227