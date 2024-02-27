基士德去年每股賺1.28元 朝東南亞地區拓展業務

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（中央社記者潘智義台北27日電）水處理環保設備及技術服務商基士德-KY今天召開董事會，通過2023年合併財務報表，每股稅後純益（EPS）為1.28元；董事會並通過盈餘分派案，每股配發現金股利1元。

基士德-KY公布2023年合併營收為新台幣17.74億元，稅後淨利3818萬元，歸屬母公司淨利為4687萬元。

基士德透過新聞稿說明，近兩年積極開發台灣市場，台灣營運占比約12%，2024年台灣業務將在設備、智慧及工共工程領域穩步前進；並結合生態系力量，尋求東南亞地區業務拓展的機會。

基士德表示，轉投資裕山環境公司已於1月12日以每股45元登錄興櫃交易，2023年度營收14.62億元，淨利9555萬元，目前基士德持有股權21.63%。

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中國市場方面，基士德引用中國統計局公布2023年全年國內生產毛額（GDP）年增5.2%符合預期，但經濟發展面臨國際政治經濟不利的因素增多，加上中國國內週期性和結構性問題，工業利潤衰退及投資減緩，經濟發展仍暗潮洶湧。

基士德解釋，針對中國的業務，除致力環保行業基礎業務成長外，因應節能降碳的發展契機，將持續推出節能減碳方案，對環保以外的碳控排行業客戶進行開發，以尋求新的業務成長機會。（編輯：張均懋）1130227