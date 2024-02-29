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Tata攜手力積電 在印度打造12吋晶圓廠

2024/2/29 21:29
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（中央社記者張建中新竹29日電）力積電今天宣布，將協助印度Tata Sons旗下全資子公司Tata Electronics，於古吉拉特邦多雷拉興建12吋晶圓廠，預計在今年內動工，估計可望創造超過2萬個工作機會。

力積電董事長黃崇仁表示，印度擁有世界最多的人口和龐大的內需市場，在全球供應鏈重組及半導體產業強化經營韌性的關鍵時刻，力積電與Tata Sons集團合作，順應世界發展趨勢。

力積電指出，位於多雷拉的12吋晶圓廠將生產電源管理、面板驅動晶片、微控制器及高速運算邏輯晶片，搶攻車用、運算與資料存儲、無線通訊及人工智慧等應用市場。

Tata Sons集團表示，透過印度中央與古吉拉特邦政府的政策支持，集團將在印度打造一個國際化的半導體產業聚落，並為印度的年輕世代提供高科技工作機會。

Tata Electronics指出，透過與力積電合作，將可擴展技術觸角並建立大量製造的協力關係，達成印度製造，以迎合國際客戶增強供應鏈韌性的策略，並滿足印度快速成長的本土市場需求。（編輯：張均懋）1130229

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