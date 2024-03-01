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資策會與TUV NORD簽合作備忘錄 推綠領人才培育

2024/3/1 18:16
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（中央社記者蘇思云台北1日電）因應氣候變遷，企業積極尋找ESG人才，資策會今天跟全球知名的第三方驗證機構TUV NORD北德，簽署「共創產業綠領人才發展生態系－人才培育與驗證」策略合作備忘錄（MOU），推動台灣綠領人才的培育與發展。

資策會數位教育研究所（教研所）利用多年深耕人才培訓經驗，建立可信任的環境、社會和公司治理（ESG）人才庫，透過TUV NORD北德在ESG領域的專業知識，發展一系列人才培育機制，針對實作人才培訓、一對一指導及專業認證等，建立綠領人才庫。

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資策會副執行長蕭博仁今天在簽署儀式表示，這次跟TUV NORD北德的策略合作，是資策會作為「第三方機構」積極推動產業數位與永續雙軸轉型的重要一步，不僅鞏固雙方在培養符合國際標準的永續發展人才上的共同目標，也為台灣培育出更多能貢獻於社會和環境永續的綠領專才。

TUV NORD北德永續長黃國寶提到，透過跟資策會的合作，將加強台灣企業在ESG領域的人才培養與應用，推動產業永續轉型，目前產業中不管是品質、環境、安全衛生等制度的管理人員，都必須具備「氣候變遷」的管理素養和能力，也是綠領人才必須具備的能力。（編輯：張若瑤）1130301

#蕭博仁
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