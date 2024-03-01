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遇逆風 台達電下修今年電動車產品成長預估

2024/3/1 18:30
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）電動車市場出現銷售趨緩、庫存升高情況，台達電董事長海英俊今天坦承最近電動車市況比較辛苦，下修今年電動車相關產品營收成長率，年增率從原本的50%下調到20%至30%之間，遠低於去年的80%。

台達電今天舉行法人說明會，海英俊表示，電動車市場最近遭遇一些逆風，主要關鍵還是在價格，目前一部電動車的售價，比一般燃油車大約高出1萬多美元（約新台幣31萬多元）。

在電動車推廣過程中，第1波吸引具有環保意識，或嚮往貼背感的車主，願意多掏出一點錢，但接下來進入第2波、第3波，電動車要進一步普及，便宜仍是基本條件，目前市場正處於調整期。

但海英俊認為，在新產品的發展初期，這是一定會發生的事。在全球邁向淨零排放的趨勢下，他看好電動車市場未來成長依舊可期。

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海英俊表示，電動車的價格一定會降，而且已經開始發生，像是占電動車成本比重最高的電池，其中鋰等關鍵材料，最近價格掉很多；台達電也開始致力把電動車許多零件3合1、4合1，未來電動車的結構會變得更簡單，成本、價格也會跟著降。

至於大陸的低價電動車大軍，開始壓境海外市場，擴大全球市占。台達電執行長鄭平今天表示，台達電已陸續和大陸車廠洽談合作，但目前為止，主要電動車客戶仍以歐美為主。（編輯：楊蘭軒）1130301

#台達電
#海英俊
#鄭平
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