台達電AI伺服器產品營收拚倍增 下半年優於上半年

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（中央社記者曾仁凱台北1日電）AI市場火熱，電源供應器大廠台達電今天預估，公司與AI伺服器相關的產品營收，今年要拚倍增。展望整體營運，上半年營收會比去年同期好一點，由於很多AI電源、AI散熱大單都在下半年，下半年表現將優於上半年。

台達電今天舉行法人說明會，2023年營收新台幣4012億元，年增4.37%；稅後純益333.93億元，比2022年成長2.22%，續創歷史新高，換算每股純益12.86元，連3年大賺超過1個股本。

展望今年，台達電董事長海英俊對於傳統消費性電子市場保守看待。他笑稱，最近剛換了一支最新的iPhone 15，結果一點感覺都沒有，他認為智慧型手機市場走到一個階段，接下來就等AI手機出來，希望能重新激起大家的購買慾望。電腦市場也是類似狀況，等待AI PC、AI NB帶動新一波成長。

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台達電看好，AI應用未來有非常大的成長機會，但由於公司營運規模相當大，去年AI相關產品占公司營收比重約僅2%，台達電執行長鄭平今天喊出，台達電AI伺服器相關產品今年營收要力拚比去年倍增。

台達電昨天董事會也通過每股擬配發現金股利6.43元，股利配發率僅5成，遠低於去年的78.2%。海英俊特別解釋，台達電往後幾年在中國、泰國、歐洲、北美都有擴充計畫，加上內湖的2棟新大樓，估計公司今年資本支出將超過300億元，高於去年的278億元。今年股利配發率較低，是為了長遠打算，先為事業擴充準備好糧草。（編輯：楊蘭軒）1130301