擬維持5成配發率 第一金現金股利拚超過0.8元

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（中央社記者張璦台北1日電）台積電前進熊本，帶動台資銀行齊步設立據點，第一金今天表示，正在評估是否增設放款辦公室就近服務。股利政策方面，希望維持現金股利配發率逾5成的水準；換言之，現金股利可望超過0.8元，具體方案尚未確定，仍待後續提報至董事會通過。

第一金控今天舉辦法說會，2023年全年稅後純益再創新高，年成長9.1%，達新台幣224.61億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.65元。第一金分析，除受益於子公司第一銀行稅後純益穩健攀高，年成長5.9%，達215.26億元外，證券、人壽等銀行以外子公司稅後純益也回溫，合計為17.92億元，較前一年度大幅增長133.3%。

第一金指出，2023年一銀整體授信年成長率達4.1%，其中房貸業務在下半年新青年安心成家購屋貸款專案的催化下，年成長8.41%；同時，受惠利率環境與台股熱絡，財富管理業務動能充沛，淨手續費收入年成長10.1%，且外幣換匯交易（SWAP）持續強勁，帶動金融商品相關淨收入躍增，年成長82.1%，達200.16億元。

針對今年SWAP收益規模，第一金表示，可能落在100億元上下，與2023年的近150億元相比，有所減降，但仍須端視美國降息時點，目前預估是在6月啟動利率調降。放款目標方面，第一金表示，預估將成長6%，其中，中小企業成長4%，房貸成長7%至8%，外幣成長約10%。

展望今年房市，第一金認為，自住剛性需求仍在，且相關原物料續漲，預估房市將呈價量齊穩態勢，尤其綠建築趨勢下，建造成本更高，「（價）要跌應該是不太容易」。

台股方面，第一金表示，目前持有水位約200億元，聚焦5G、人工智慧（AI）、高速運算、環保、半導體先進製程、生物科技等題材。

談及海外分行獲利表現，第一金指出，2023年以香港居首，洛杉磯、金邊分居第2、3名，其中僅香港呈年增格局；未來布局，則仍以歐、美、日與新南向國家為主，今年有機會在美國南加州安大略市設立放款辦公室（LPO）。日本方面，除東京分行，由於台積電前進九州，因此也在評估是否增設放款辦公室，具體地點可能會比較接近台積電據點，以利就近服務。

此外，媒體關切股利政策，第一金表示，2022年EPS為1.56元，2023年配息0.8元，現金股利配發率逾5成，2024年可望接近這一水準；同時，因2023年EPS成長至1.65元，「（2024年）配發的絕對金額希望能稍微提高一點」，具體方案尚未確定，仍待後續提報至董事會通過。

展望2024年整體市況，第一金指出，今年國內景氣會逐漸好轉，他國央行有望降息，對資本市場發展較為正面，不過，大環境充滿諸多不確定因素，包括通膨壓力，主要經濟體復甦前景不明，地緣政治風險及美國總統大選未定；台灣基本面發展深具韌性，風險趨避與資產優化使用，仍是金融市場發展的主軸。（編輯：楊蘭軒）1130301