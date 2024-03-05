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台股漲81.61點

2024/3/5 13:47
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（中央社台北5日電）台北股市今天開高走高，收盤漲81.61點，為19386.92點，漲幅0.42%，成交金額新台幣4227.76億元。

加權指數開盤為19398.97點，盤中最高19453.85點，最低19332.73點；不含金融股指數16995.36點，漲77.71點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.03%、食品股漲0.3%、塑化股跌0.7%、紡織股跌0.04%、機電股漲0.65%、造紙股跌0.82%、營建股漲0.85%、金融股漲 0.11%。

委買張數2259萬8244張，委賣張數1209萬5020張，成交張數807萬563張。

收盤時上漲426家，下跌483家，持平118家。

成交量前5名個股為群益台灣精選高息、燿華、緯創、復華台灣科技優息、元大台灣50反1。

漲幅前5名個股為元禎、旭暉應材、台通、皇昌、圓剛。

跌幅前5名個股為瑞利、全友、建通、堤維西、晶相光。1130305

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