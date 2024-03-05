佳世達2023年每股賺1.51元 擬配息1.2元

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（中央社記者潘智義台北5日電）液晶顯示器廠佳世達科技今天董事會通過2023年財報，每股稅後純益新台幣1.51元，預計配發現金股利1.2元。

佳世達發布新聞稿指出，由於耕耘醫療事業等高附加價值事業有成，高附加價值事業營收連2年突破千億元規模，整體營業毛利率達16.2%，也創下20年新高。

佳世達將於6日舉行法人說明會，進一步說明去年營運結果與今年展望。佳世達預計配發現金股利1.2元，股利發放率約79%。

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佳世達董事會通過2023年財報，合併營收2036億元，年減15%，營業淨利50.11億元，年減14%，主要受到資訊產品需求下降影響。歸屬於母公司淨利29.76億元，年減約53億元，主因2022年處分香港明基電通有限公司（BenQ Hong Kong Limited）100%股權，獲利約53億元。

由於布局醫療等高附加價值新事業，佳世達營業毛利率持續提升，2023年營業毛利率達16.2%，較2022年增加1.8個百分點，創下20年新高紀錄；高附加價值事業營收1012億元，連2年度超過千億元，全年營收占比約5成。（編輯：楊蘭軒）1130305