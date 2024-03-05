更多編輯台推薦新聞：
氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水
生活

氣象署估113年春季氣溫正常偏暖 雨量正常偏少須節約用水

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

佳世達2023年每股賺1.51元 擬配息1.2元

2024/3/5 22:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北5日電）液晶顯示器廠佳世達科技今天董事會通過2023年財報，每股稅後純益新台幣1.51元，預計配發現金股利1.2元。

佳世達發布新聞稿指出，由於耕耘醫療事業等高附加價值事業有成，高附加價值事業營收連2年突破千億元規模，整體營業毛利率達16.2%，也創下20年新高。

佳世達將於6日舉行法人說明會，進一步說明去年營運結果與今年展望。佳世達預計配發現金股利1.2元，股利發放率約79%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

佳世達董事會通過2023年財報，合併營收2036億元，年減15%，營業淨利50.11億元，年減14%，主要受到資訊產品需求下降影響。歸屬於母公司淨利29.76億元，年減約53億元，主因2022年處分香港明基電通有限公司（BenQ Hong Kong Limited）100%股權，獲利約53億元。

由於布局醫療等高附加價值新事業，佳世達營業毛利率持續提升，2023年營業毛利率達16.2%，較2022年增加1.8個百分點，創下20年新高紀錄；高附加價值事業營收1012億元，連2年度超過千億元，全年營收占比約5成。（編輯：楊蘭軒）1130305

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202