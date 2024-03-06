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瑩碩認列藥證移轉利益 去年轉盈每股賺0.43元

2024/3/6 22:25
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（中央社記者何秀玲台北6日電）興櫃生技股去年財報出爐，藥物傳輸技術開發商瑩碩生技、減壓照護與傷口管理醫材大廠暄達醫學今天皆公告2023年財報，瑩碩生技轉虧為盈，暄達醫學獲利和每股純益雙創歷年次高。

瑩碩生技2023年營收為新台幣9.4億元，稅後純益為2186萬元，較2022年由虧轉盈，主要受惠認列藥證移轉的利益貢獻，重返獲利軌道，每股純益（EPS）為0.43元，擬配發現金股利0.4元，股息配發率近100%。

展望今年，瑩碩生技總經理顏麟權表示，瑩碩將持續推進國內外合作案與藥證布局，預計今年有多個國內藥證資產會進行活化，同時也有新品領證上市將貢獻業績。

暄達醫學2023年營收為4.66億元，稅後純益為4444萬元，年增53.99%，EPS為2.49元，獲利和EPS創歷年次高。

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暄達醫學表示，營運成長關鍵在於全球褥瘡盛行率的上升，加上疫情後歐美醫療院所及照護機構有感於基礎設施不足，帶動全球醫療級氣墊床需求增加，並成功取得北美急症護理專案訂單，貢獻營收、獲利。

展望今年，暄達醫學表示，目前主要市場為北美、南美、歐洲及紐澳地區，短期營運目標為優化並擴大歐、美、紐澳營運規模，並善用德國、美國兩大子公司深化在地銷售通路，今年營運表現可期。（編輯：楊凱翔）1130306

#顏麟權
#興櫃
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