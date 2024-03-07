水利署：3月中完成春耕整田 民生產業正常供水

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（中央社記者曾智怡台北7日電）枯水期間降雨偏少，又逢農業春耕整田階段，水利署表示，預計3月中旬前完成供灌，後續進入作物生長時期，所需灌溉用水將大幅減少，主要水庫水情尚在掌控中，民生及產業可正常供水。

水利署透過新聞稿指出，為因應枯水期春耕用水第一道水情考驗，水利署已自去年下半年提前部署審慎因應，滾動檢討各水庫出水量，各層級水情會議20次，人工增雨作業13次，農業節水灌溉，工業自主節水5%及各項節水調度措施，合計節水調度8.4億噸。

農政單位也配合實行輪灌等措施，目前主要水庫蓄水量下降幅度，尚在整體掌控目標內。以今天上午7時為例，南化水庫蓄水量4486.64萬噸，與近5年同期平均蓄水量相當。

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此外，農政單位預定中部、北部水庫灌區陸續於3月中旬前完成春耕整田，預期水庫水位下降情況將逐漸趨緩，將持續與中央氣象署密切合作關注降雨預報，機動調整供應水量，穩定各標的用水需求。

依據中央氣象署預估，未來一季降雨正常至偏少，水利署表示，持續監控水情，掌握各項供水調度作業，並於天候條件許可時，適時進行人工增雨，與各供水及用水單位合作確保供水穩定，也再次呼籲各界共同落實節約用水，合作通過枯水期水情考驗。（編輯：翟思嘉）1130307